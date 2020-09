«Die Konflikte löst man damit nicht»: Streitgespräch unter Solothurnern über das Jagdgesetz

Wir stimmen über das Jagdgesetz ab. Man könnte aber meinen, es sei ein Wolfsgesetz. Absicht oder Zufall? Kurt Altermatt: Ausgangspunkt der Gesetzesrevision war in der Tat der Wolf in den Berggebieten. Und der Ruf nach einer Regulierung des Bestandes. Deshalb ist auch so viel vom Wolf die Rede. Auch wenn es noch um viel anderes geht. David Gerke: Ja, es stimmt, es ging am Anfang um den Wolf und dessen Bestandsregulierung. Das war im Grundsatz unbestritten. Dann kamen andere Inhalte dazu. Deshalb haben wir das Referendum gegen ein Gesetz ergriffen, das jetzt ein Flickwerk ist. Mit dem Wolf sind offensichtlich Emotionen verbunden. Nicole Hirt: Das hat auch eine historische Dimension. Im Mittelalter war der Wolf das Raubtier, das den Menschen das Fleisch weggefressen hat. Diese Angst vor dem Konkurrenten ist offensichtlich geblieben. Und dann gibt es noch «Rotkäppchen und der böse Wolf». Auch das ist offenbar noch in den Köpfen vieler Menschen. Edgar Kupper: Wir müssen nicht in die Märchenwelt! In den Berggebieten polarisiert der Wolf, weil er mit wachsender Population immer mehr Nutztiere reisst. Vergessen wir zudem nicht. Im Mittelland und bei uns im Kanton Solothurn gibt es viele andere Dinge, die ebenfalls wichtig sind. Denken wir an den Biber, der im Wasseramt und im Bucheggberg für massive Schäden verantwortlich ist. Darum geht es im Gesetz eben auch. Denken wir an die Regulierung des Wildschweinbestandes. Das sind grosse Belastungen für die Landwirtschaft, auch und gerade in unseren Bergregionen des Juras.

Wem nützt die Wolfdiskussion mehr? Den Gegnern oder den Befürwortern? Altermatt: Sie nützt vor allem den Gegnern. Die Wiederansiedlung des Wolfs ist eine Erfolgsgeschichte. Die Bestände befinden sich in exponentiellem Wachstum. Das sorgt für neue Herausforderungen bei der Regulierung. Das Gleiche ist nun beispielsweise auch beim Biber zu verfolgen, der sich ähnlich schnell entwickelt. Gerke: Es ist so, dass das Wachstum Angst macht. Und deshalb fokussieren die Befürworter darauf. Ergo ist für mich klar, dass die Wolfsdiskussion den Anhängern des neuen Gesetzes nützt. Es ist auch festzustellen, dass die Wolfsrisse medial viel stärkere Beachtung finden als früher. Die Angst vor dem Wolf wird regelrecht bewirtschaftet.

Aber es gibt noch andere Themen – gerade für das Mittelland. Kupper: Ja, das ist so. Die Berglandwirtschaft wie wir sie im Kanton Solothurn auf den Jurahöhen kennen, ist schon heute eine Herausforderung. Sie wird umso grösser, je länger es geht, bis der Wildtierbestand auf eine vernünftige Art und Weise reguliert werden kann. Thema: Behirtung, Herdenschutz. Wir müssen dem gesellschaftlichen Wandel Rechnung tragen, damit die Berghöfe nicht eingehen und die Weiden nicht verwalden. Wir wollen ein Nebeneinander von Kulturland und Wildbann, aber in geregelten Verhältnissen. Hege und Pflege ist nichts Neues. Altermatt: Nein, natürlich nicht. Das jagdbare Wild, das ist das Metier von uns Jägern. Aber wir sprechen hier von den geschützten Arten. Die sind Sache der Kantonalen Jagdverwaltung beziehungsweise ihrer Wildhüter. Wo liegt denn das Problem? Gerke: Die Herausforderungen für die Berglandwirtschaft sind unbestritten. Ich kenne das aus eigener Erfahrung als Schafhirt. Schauen wir uns die Verbuschung im Berggebiet an – da stehen wir vor riesigen Aufgaben. Schauen wir uns die Finanzierung der Alpen an – da haben kleine Betriebe extreme Herausforderungen. Schauen wir uns die Suche nach geeignetem Personal an – das wird von Jahr zu Jahr schwieriger. Und dann kommt obendrauf noch der Wolf. Ich verstehe die Sorge ...

... aber der Wolf ist ja nicht bei uns. Gerke: Der Wolf kommt überall hin! Er ist hoch anpassungsfähig und äusserst intelligent. Er wird auch für uns im Kanton ein Thema sein. Die Frage ist nun, ob das Jagdgesetz die richtigen Antworten auf die Herausforderung liefert. Und da sagen wir klar: Nein. Keine Regulation des Wolfsbestandes macht auch nur einen Hirten, einen Herdenschutzhund, einen Zaun überflüssig. Kupper: Das ist doch keine Argumentation! Wenn wir uns vor Augen führen, wie das Problem der Wildschweine bewirtschaftet wurde, stellen wir fest, dass Lösungen möglich sind. Es braucht wirksame, pragmatische Lösungen vor Ort, um problematische Tierbestände regulieren zu können. Das ist das Gleiche beim Wolf: Das Problem löst sich nicht von allein.

Hirt: Wildschwein ist eben nicht gleich Wolf. Ersteres ist jagdbar, Letzterer ist eine geschützte Art. Da kann es nicht die gleichen Lösungsansätze geben. Diese bringt das Gesetz eben gerade nicht.

Kupper: Doch, genau diese bringt es. Bei exponentiellem Wachstum von Populationen soll künftig gezielt und nach differenzierten Regeln eingegriffen werden können. Der Artenschutz ist damit nicht gefährdet. Gerke: Machen wir uns doch nichts vor: Auch mit dem Gesetz wird der Bestand weiter anwachsen. Wir bekämen auf dem Papier eine Regulierung, die sich in der Landschaft nicht niederschlägt. Dafür gefährden wir mit dem neuen Gesetz und der zugehörigen Verordnung andere Arten. Altermatt: Das Problem ist doch, mit Verlaub, dass die Gegner des Gesetzes bisher jede Diskussion über eine Regulierung von Beständen geschützter Arten verweigert haben. Wer schon nur den Mahnfinger erhob, wurde fertiggemacht. Das gilt für den Wolf ebenso wie für den Biber. Das gab und gibt immer Riesengeschichten mit juristischem Nachspiel, bis endlich etwas ging. Da sorgt das Gesetz nun für eine pragmatische Klärung mit Arten, die Schäden anrichten.

Wenn wir den Biber als Beispiel nehmen: Soll er geschossen werden dürfen oder nicht? Gerke: Auch der Biber ist eine Erfolgsgeschichte, aber er bietet Anlass für Konflikte. Der kleine Anarchist macht, was er will. Schäden an land- und forstwirtschaftlichen Kulturen werden schon heute abgegolten. Die Abgeltung für Infrastrukturschäden ist vorgesehen. Auch hier stelle ich fest: Man kann den Bestand zwar regulieren, aber die Konflikte löst man damit nicht. Hirt: Genau! Es geht nicht nur um Schützen und/oder Schiessen. Es geht auch darum, dass heute immer noch viel zu nahe an die Gewässer gebaut wird. Und dass Tiere den Raum nicht haben, den sie brauchten. Deshalb bleiben die Konflikte, auch mit einem neuen Gesetz. Mehr Raum für Gewässer lautet die Lösung.