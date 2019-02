Auch die Polizei zieht von Zeit zu Zeit um. So auch die Kantonspolizei Solothurn in Grenchen. Ihre neue Zentrale bezieht sie ab dem Donnerstag, 21. Februar im Stadtzentrum am Marktplatz. Am 27. April 2019 findet ein Publikumstag statt, an dem ein Einblick in die Arbeit der Polizei gewährt wird.