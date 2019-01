Eine 16-Jährige wird weltbekannt – weil sie jeden Freitag Schule schwänzt und für das Klima streikt. Greta Thunberg aus Schweden ging mit ihrem stillen Protest durch die Medien. Und diese Woche reiste sie sogar ans Weltwirtschaftsforum in Davos. Die kleine blonde Jugendliche löste eine ganze Bewegung aus. In verschiedenen Städten gingen Schülerinnen und Schüler, Anhänger des «Climate-Strike», auf die Strasse. Auch in Solothurn gab es eine Demo, vor genau einer Woche. Was als Idee in einem Whatsapp-Chat begann, führte dazu, dass über 300 Jugendliche am frühen Morgen vor dem Bahnhof zusammenkamen und schliesslich durch die Stadt zogen. Darunter Julia Hostettler, Mitorganisatorin des Solothurner Klimastreiks. «Ich bin sehr zufrieden.», sagt sie rückblickend auf letzten Freitag. «Es ist schön, dass die Jungen auf dem Vormarsch sind.»

Nun geht es aber noch weiter: Laut Hostettler ist sicher noch eine weitere Aktion geplant. Die Details wollen die Verantwortlichen, die sich diese Woche zu einer Sitzung trafen, erst noch bekannt geben. Fest steht aber: Die Aktion soll nicht mehr an einem Freitag und nicht mehr so früh stattfinden. Was laut der 21-Jährigen Studentin dazu führen wird, dass noch mehr Anhänger der «Climate-Strike»-Bewegung teilnehmen werden. Nicht nur Schülerinnen und Schüler – die sich dann auch nicht noch einmal vom Unterricht dispensieren lassen müssen, wie sie dies etwa an der Kantonsschule Solothurn für den ersten Streik tun mussten.

«Nicht wie in den 68ern» Hostettler erzählt über sich selbst, sie sei sehr politisch aufgewachsen. «Als das erste Abstimmungscouvert kam, hiess es, jetzt setzen wir uns zusammen hin und schauen uns das an.» Später, in der Kantonsschule Solothurn, hätte sie dann Glück gehabt mit Lehrern, die politische Diskussionen in der Klasse zugelassen und gefördert hätten. Hostettler spricht aber auch vom Leistungsdruck vieler Jungen, von der Angst, später keinen Arbeitsplatz in der Wirtschaft zu finden – was ausserschulisches Engagement vielfach nicht zulasse. Anders als damals, in der 68er Bewegung, wie es Hostettler «etwas einfach» ausdrückt: «Damals studierte man und machte nebenbei Politik.» Heute gehe das nicht mehr. Heute studiert Hostettler in Zürich. Weil es in Solothurn keine Uni gibt, oder wegen auswärtiger Jobangebote, führe dies verständlicherweise dazu, dass viele Junge wegziehen, erzählt sie. Das mache politische Aktionen für die Jungen manchmal schwierig, so Hostettler. Sie selber habe wegen des Studiums im letzten Jahr auch das Co-Präsidium der Jungen Grünen abgegeben. «Solothurn wirkt in dieser Hinsicht etwas verschlafen.» Aber: «Ich glaube schon, dass die Jungen politisch interessiert sind. Und das ist auch das Privileg der Jugend: Etwas verändern, auch mal etwas lauter auftreten als die Älteren.» Dass man mit der aktuellen Bewegung auch langfristig etwas fürs Klima tut, darauf hoffe sie nun. Ausdrücke wie «Generation Easyjet» oder gehässige Kommentare nach dem Streik – die Schüler wollten bloss Schule schwänzen oder stellten Forderungen und würden dann selbst mit Flugreisen dem Klima schaden – erachtet sie als unfair. «Ich glaube schon, dass der Trend bei vielen Jungen ins Oekologische hineingeht. Viele sind für diese Themen viel sensibler geworden.» Forderung: Politische Bildung