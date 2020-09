Die Grünen Kanton Solothurn nominieren ihre Regierungsrätin Brigit Wyss

Die Nominierungs-Mitgliederversammlung der Grünen Kanton Solothurn fand in diesem Jahr in kleinerem Rahmen statt als auch schon. Im kleinen Saal im Alten Spital in Solothurn kam die Partei zusammen, um über die Strategie bei den anstehenden Regierungsratswahlen im nächsten Frühling zu diskutieren. «Der heutige Abend soll der Startschuss sein für die Wahlen 2021», sagte Parteipräsidentin Laura Gantenbein gleich zur Begrüssung.

Bereits klar war, dass die amtierende Regierungsrätin Brigit Wyss ihr Amt im nächsten Frühling verteidigen wollte. Dies mit Unterstützung des Vorstandes der Kantonalpartei: Der Vorstand hatte der Basis vorgeschlagen, Brigit Wyss als Kandidatin ins Rennen zu schicken, um den grünen Sitz in der Regierung zu verteidigen. Die anwesenden Parteimitglieder folgten diesem Vorschlag dann auch einstimmig, und nominierten ihre Regierungsrätin unter Applaus als Kandidatin für die anstehenden Wahlen.

Weiter diskutierte die Partei über die kantonalen und nationalen Vorlagen, über die das Stimmvolk Ende September entscheidet. Kantonsrat Christof Schauwecker stellte die beiden kantonalen Vorlagen vor, und konnte die Basis in beiden Fällen überzeugen.