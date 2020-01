Die Geschäftsprüfungskommission liess sich über zu viel ausbezahlte Leistungsboni informieren

In einer aktuellen Medienmitteilung vermeldet die Staatskanzlei, dass die Geschäftsprüfungskommission (GKP) sich darüber informieren liess, wie die Solothurnische Gebäudeversicherung SGV und das Gericht die Rückzahlung der zu viel bezahlten Leistungsboni (LEBO) geregelt haben. Weiter heisst es, dass die zuständigen Personen aufgezeigt haben, wie es zu den Auszahlungen gekommen ist, und dass die Rückerstattungen in gegenseitigem Einverständnis vereinbart worden seien. In der Verwaltung seien des weiteren Kontrollmassnahmen getroffen worden, damit dies in Zukunft verhindert werden könne. Die GPK habe das Vorgehen nachvollziehen können und sei mit der Lösung zufrieden. (sks)