«Die Gegner wollen Misstrauen schüren und das ist gefährlich» — so SP-Regierungsrätin zum Polizeigesetz

Durch die Justizkommission und den Kantonsrat ging das Gesetz wie durch Butter. Danach brandete die Kritik mit dem Referendum auf. Was ist da passiert?

Gar nichts. All die Fragen, die nun diskutiert werden, waren schon zuvor verhandelt worden. Alle Fraktionen stimmten zu. Vereinzelte Ratsmitglieder lehnten es ab.

Trotzdem wird jetzt abgestimmt.

Das ist so. Es gab unterschiedliche Kreise, die das Referendum anstrengten. Vor allem aus Anwaltskreisen kommt nun aber der Widerstand. Diese schätzen die präventive Arbeit der Polizei offensichtlich nicht. Täterschutz scheint da wichtiger als Opferschutz.

Ist das nicht etwas kurz gegriffen?

Nein, ich bin ja selbst Anwältin, und zwar eine kritische. Ich war bei der ersten Beratung der Gesetzesvorlage noch als Parlamentarierin dabei und habe mich insbesondere für den Datenschutz stark gemacht. Das Gesetz ist rechtsstaatlich einwandfrei. Es sind die mildestmöglichen Massnahmen, die wir verankert haben. Mit allen Kontrollmechanismen, die es braucht. Andere Kantone gehen da bei Kontrolle und Datenschutz viel weniger weit als wir.

Dennoch: Zwei Tatbestände sind umstritten. Erstens die verdeckte Fahndung, zweitens die verdeckte Vorermittlung.

Wir müssen unterscheiden: Die verdeckte Fahndung ist ein leichter Eingriff und ein sehr effektiver, vor allem wenn es um den Schutz von Kindern geht, die im Internet angesprochen werden. Die verdeckte Vorermittlung hingegen ist ein schwerer Eingriff, wo es einen entsprechenden Beschluss des Haftgerichts braucht. Das ist übrigens nichts Neues: Das steht seit 2014 im Gesetz. Das Instrument kam seither dreimal zur Anwendung. Nun geht es darum, den Anwendungsbereich auf das Internet auszudehnen. Es ist das letzte Mittel, wenn es keine Alternativen mehr gibt. Es muss mir niemand sagen, das sei rechtsstaatlich nicht in Ordnung.

Sagen Sie uns: Geht es Ihnen in der Zwischenzeit etwas auf die Nerven, dass die Gegner dies unterschwellig behaupten und Begriffe wie «Überwachungsstaat» und «Schnüffelstaat» brauchen?

Ich staune bloss, dass just jene, denen die Sicherheit sonst über alles geht, nun mit solchen Begriffen um sich werfen. Es gibt schlicht und ergreifend keinen Zusammenhang zwischen dem, was das Gesetz regelt, und den Ängsten, die über den behaupteten Freipass zum Bespitzeln von unbescholtenen Bürgerinnen und Bürgern geschürt werden. Das ist absurd.

Aber es wird heftig gestritten darüber.

Ich weiss nicht, wie die Bürgerinnen und Bürger darüber denken. Aber ich bin sicher, dass es im Interesse unserer Bevölkerung ist, wenn Verbrechen und Opfer verhindert werden können. Zum Beispiel, wenn erwachsene Männer im Internet Mädchen ansprechen, um diese treffen zu können. Dann ist es doch wichtig, dass solche Annäherungen in einem frühen Stadium unterbunden werden können. Das machen alle Kantone so. Ich sehe nicht ein, weshalb Solothurn da abseitsstehen sollte. Ich sehe nicht, wo das Gesetz unklar sein sollte.

Der Katalog, der Anhaltspunkte – keinen Tatverdacht – liefert, um verdeckt fahnden zu können, ist aber sehr lang.

Es geht um die Verhinderung von Straftaten. Die Polizei muss verhältnismässig handeln und nur, wenn es konkrete Anhaltspunkte für schwere Taten gibt. Das ist auch von den Ressourcen her gar nicht anders denkbar. Es wird allenfalls eine Handvoll verdeckter Fahndungen pro Jahr geben. Es ist nicht das Ziel, möglichst viel verdeckt zu fahnden – sondern dann, wenn es nicht anders geht. Dass ein Polizist in einer Chatgruppe im Internet als verdeckter Fahnder auftritt, ist durchaus denkbar. Wer aber glauben machen will, dass ein Polizist, eine Polizistin jederzeit in einem Schlafzimmer auftauchen kann, hat seltsame Fantasien.

Sie sind Sozialdemokratin. Viele Genossinnen und Genossen waren vom Fichenskandal Ende der 80er-Jahre betroffen. Weshalb ist nun ausgerechnet die SP für mehr Polizeikompetenzen?

Es geht nicht um mehr Grundrechtseingriffe, sondern um eine Modernisierung, weil sich das Verbrechen mehr und mehr in den virtuellen Raum verlagert. Dem wollen und müssen wir Rechnung tragen, indem wir die Voraussetzungen für die Polizeiarbeit schaffen. Es ist ein Gesamtinteresse der Bevölkerung, dass die Sicherheit für uns alle gewährleistet wird. Und kein partikuläres Parteiinteresse. Das ist auf jeden Fall der viel bessere Weg, als nach erfolgter Tat mit entsprechendem Schaden und Opfern aufwendig Delikte aufzuklären.

Staunen Sie deshalb, dass der Widerstand ausgerechnet von rechts kommt? Da wird oft der Ruf nach Law and Order laut.

Ja, eigentlich müsste die SVP ein viel schärferes Gesetz verlangen und sich am Kanton Aargau orientieren, der viel weiter gehen und auch technische Mittel zum Einsatz bringen will.

Es gibt immerhin die automatisierte Fahrzeugfandung.

Wir schaffen eben gerade ein Gesetz, das diese sehr stark einschränkt! Eben nicht so wie am Belchen, wo die Zollverwaltung jeden Tag Daten sammelt, ohne sie zu löschen. Wir wollen den punktuellen Einsatz dieses Instruments, damit nicht Polizisten am Strassenrand stehen müssen. Es geht um ausgeschriebene Fahrzeuge und den Abgleich mit drei Registern. Was dort nicht verzeichnet ist, wird nicht gespeichert. Und was gespeichert ist, wird innerhalb von 100 Tagen gelöscht. Zudem wird der Anwendungsbereich in einer Verordnung detailliert geregelt.

Und was ist mit dem Drohnenverbot über Tatorten?

Da wird Abstruses behauptet! Es ist doch normal, dass bei einem grossen Blaulichteinsatz der Tatort abgesperrt wird. Das muss zwei- und dreidimensional mit einem Radius von 300 Metern möglich sein. Das ist alles. Vergessen wir nicht: Hier geht es just um den Persönlichkeitsschutz, den die Gegner so hochhalten!