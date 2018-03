Nach zwei Jahren mit einem Plus von über einem Prozent hat die Bevölkerungszahl im Kanton im letzten Jahr nur noch um 0,85 Prozent zugelegt. Dieses Wachstum liegt auch knapp unter der durchschnittlichen Entwicklung der letzten Jahre. 273'015 Personen (+2304) lebten gemäss der Zählung des kantonalen Amtes für Finanzen und Statistik am 31. Dezember 2017 in den Solothurner Gemeinden.

Im letzten Jahr weisen die Bezirke Gäu mit 1,89 % (391 Personen), Wasseramt mit 1,11 % (565 Personen) und Lebern mit 0,91 % (416) eine überdurchschnittlich hohe prozentuale Zunahme der Wohnbevölkerung auf. Genau im Kantonsmittel von 0,85 % liegt die Zunahme im Bezirk Olten (466 Personen). Unterdurchschnittlich fiel der Anstieg in den Bezirken Thal mit 0,82 % (120 Personen), Gösgen mit 0,75 % (183 Personen), Bucheggberg mit 0,68 % (53 Personen), Thierstein mit 0,53 % (78 Personen), Solothurn 0,17 % (29 Personen) sowie im Dorneck mit 0,01 % (3 Personen) aus.