Tatsache ist, dass die FDP nur noch mit einem Vertreter – Bildungsdirektor Remo Ankli – in der Kantonsregierung sitzt, und dass das links-grüne Lager mit Susanne Schaffner und Brigit Wyss sein Gewicht künftig verstärkt wird einbringen können. Doch mit Ankli und den beiden CVP-Männern Roland Fürst (Baudirektor) und Roland Heim (Finanzdirektor) verfügen die Bürgerlichen immer noch über die Mehrheit im fünfköpfigen Gremium.

Im Wahlkampf ist der drohende «Linksrutsch» in der Exekutive immer wieder als Schreckgespenst an die Wand gemalt worden. Offenbar wirkte dieses Bild nicht abschreckend genug: Fast 70 Prozent der Stimmberechtigten genossen lieber den schönen Frühlingstag, als an der Wahl teilzunehmen. Und von den 30 Prozent Wählenden gab eine Mehrheit Rot und Grün gegenüber Blau den Vorzug.