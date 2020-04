Die Exporte des Kanton Solothurn brachen im Februar weiter ein

Bereits der Jahresauftakt sei bescheiden gewesen – die Exporte gingen im Januar 2020 im Vergleich zum Januar 2019 um knapp zwei Prozent zurück. Und auch im gesamten vergangenen Jahr habe sich die Exportentwicklung im Kanton rückläufig gezeigt (Minus von 3.7 Prozent). Das habe vorwiegend an der zweiten Jahreshälfte gelegen, die gar mit einem Minus von rund sechs Prozent gegenüber der Vorjahresperiode abschloss.

Im Februar 2020 nun gab es Einbrüche in allen der drei gewichtigsten Solothurner Exportindustrien. «Noch am besten performte die grösste Exportwarengruppe ‹Präzisionsinstrumente, Uhren und Bijouterie›», so die Handelskammer, diese verzeichnete ein Minus von 2.5 Prozent. Noch höher sind die Rückgänge bei der Metallindustrie, wo Exporte um fast 9 Prozent zurückgingen, und jene der Warengruppe «Maschinen, Apparate, Elektronik», wo man einen Rückgang von knapp 13 Prozent verzeichnet. (szr)