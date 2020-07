Die Drachenköpfe des Solothurner Rathauses erhalten ein Facelifting

Dahinter sind die Arbeiten bereits in vollem Gange. Konkret wird nach Angaben des Baudepartements derzeit die Natursteinfassade gereinigt. Ab nächster Woche wird dann ein Steinbildhauer mit den Reparaturen starten. Dazu gehören das Schliessen defekter Fugen und das Verkleben von Rissen. Im fraglichen Bereich werden schliesslich auch die Dachrinnen ersetzt. Läuft alles plangemäss, sollen die Arbeiten voraussichtlich bereits Ende Oktober abgeschlossen sein. Nach Angaben des Kantons sind dafür insgesamt 0,5 Mio. Franken budgetiert.

In den letzten Jahren wurden beim Unterhalt primär Dächer saniert. So 2015 das Dach des Treppenturmes und 2016 das Zwiebeldach am Rathausplatz. Saniert werden soll in den kommenden Jahren auch die gesamte Fassade des Rathauses. (ums.)