Delegiertenversammlungen sind in aller Regel dazu da, Parolen für kommende Abstimmungen zu fassen. Am Donnerstagabend ging es aber im Rössli in Oensingen nur beiläufig auch um solche Traktanden. Edgar Kupper, der die «Fair-Food»-Volksinitiative vorstellte, meinte denn auch: «Ich komme mir vor wie die Vorgruppe bei einem Konzert.»

Er fasste kurz die Eckpfeiler der Initiative zusammen. Die Delegierten beschlossen mit 55 Nein, 18 Ja und 5 Enthaltungen Ablehnung. Ebenfalls nur kurz war der Auftritt von Nationalrat Stefan Müller-Altermatt, der die beiden anderen Abstimmungen vom 23. September, den Bundesbeschluss über die Velowege sowie die Fuss- und Wanderwege und die Volksinitiative «Für Ernährungssouveränität» vorstellte. Hier wurden keine Parolen gefasst.

Parteipräsidentin Sandra Kolly erklärte, warum an dieser Delegiertenversammlung so prominent über die Umsetzung der Steuervorlage 17 informiert werde. «Die Regierung hat die Vorlage derzeit in die Vernehmlassung geschickt. Wir möchten den Delegierten die Eckwerte der Vorlage vorstellen und von ihnen Vorschläge entgegennehmen. Es soll nämlich mit dieser Steuervorlage nicht so gehen wie mit der Unternehmenssteuerreform III.» Diese Vorlage sei verworfen worden, weil sie niemand verstand, sie überladen war und niemand deren Auswirkungen habe erklären können.

AHV und Steuern

Bekanntlich soll die kommende Vorlage zur Steuerreform auf nationaler Ebene mit der AHV-Sanierung verknüpft werden. Ständerat Pirmin Bischof nahm die Gelegenheit wahr, den Delegierten klarzumachen, dass bei einer Verknüpfung dieser beiden Themen sich die Chancen erhöhten, beim Stimmvolk durchzukommen. «Aber enthusiastisch ist niemand», stellte er klar. Die AHV sei existenziell bedroht, was seit deren Einführung 1948 noch nie der Fall gewesen sei. «Seit 20 Jahren weiss man, dass dieses Sozialwerk gefährdet ist. Wenn es so weiter geht wie bisher, ist der AHV-Fonds 2030 konkurs.» Deshalb bestehe dringender Handlungsbedarf.

Eine AHV-Reform müsse so oder so kommen. Die Verknüpfung der beiden Themen sei ein seltenes Ereignis, besonders auch, weil alle Bundesratsparteien dafür seien, so Bischof. «Im September stimmt der Nationalrat darüber ab und die Signale, die ich von dort erfahre, stimmen mich zuversichtlich.» Und doch gab er zu bedenken: «Diese eidgenössische Doppelreform steht und fällt mit den kantonalen Gesetzgebungen. Was geschieht in den Kantonen und Gemeinden?»