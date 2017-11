Während die meisten Gemeinden in deren Versorgungsgebiet faktisch an die AEK gebunden sind, haben sich neun Gemeinden für das Partnergemeinde-Modell entschieden: Sie haben das Stromnetz im eigenen Besitz behalten, die ganze Administration der Energieversorgung aber in einem Pachtvertrag an die AEK ausgelagert. Sie können diesen Auftrag neu ausschreiben und gegebenenfalls an einen Stromversorger vergeben, der günstigere Tarife anbietet.

Dazu haben sich Lüsslingen (der Gemeindeteil Nennigkofen der Fusionsgemeinde ist im AEK-Vertrag nicht enthalten), Subingen und Lüterkofen-Ichertswil bereits entschieden. Den verbleibenden Partnergemeinden Kriegstetten, Gerlafingen, Langendorf, Lommiswil, Luterbach und Zuchwil bietet die AEK nun offenbar Geld, damit sie bei der Stange bleiben und die neusten Tariferhöhungen nicht zum Anlass nehmen, den Pachtvertrag mit der AEK zu kündigen.

Ein heikles Unterfangen. Denn was sollen die Bürger der AEK-Partnergemeinden davon halten, dass ihre Gemeinde Geld dafür einstreicht, dass sie womöglich überhöhte Strompreise bezahlen? Und was hält man in den anderen Gemeinden davon, dass man hier Tariferhöhungen schlucken muss, für die andere Rückvergütungen erhalten, ist das nicht wettbewerbsverzerrend?

Entsprechend wortkarg fallen die Rückmeldungen auf die Anfrage zum Stand der Verhandlungen aus. Sofern sie überhaupt reagierten, liessen die Gemeindepräsidenten der Partnergemeinden, die sich seit Ende September zu zwei Aussprachen mit der AEK-Führung trafen, nur eines ausrichten: No Comment. Man halte es nicht für zielführend, ohne konkrete Resultate über laufende Verhandlungen zu berichten oder zu spekulieren.

Höhere Pachtzinsen, für alle Endkunden die gleichen Tarife

Spekulieren lässt sich zumindest darüber, dass es beim Angebot der AEK um wesentlich mehr als ein Trinkgeld gehen muss. Im Protokoll einer Sitzung des Gemeinderats von Kriegstetten (in der heute online einsehbaren Fassung wurde die Passage gelöscht) war von einer «einmaligen Direktzahlung» von ca. 220'000 Franken die Rede, mit der die Strompreiserhöhung sollte «abgedeckt werden können».

Umgerechnet auf die Einwohnerzahl würde das bedeuten, dass es der AEK in Gerlafingen fast eine Million, in Luterbach mehr als eine halbe Million und in der grössten Partnergemeinde Zuchwil sogar 1,5 Millionen wert sein könnte, den Pachtvertrag für das Stromnetz nicht zu verlieren.

Was dabei unter «Direktzahlung» zu verstehen ist? Der Kriegstetter Gemeinderat Roger Schneider, der die Gemeinde an den Treffen mit der AEK vertrat, verweist an Gemeindepräsident Simon Wiedmer. Und der wiederum zeigt sich ahnungslos: Der Gemeinderat werde heute Montag von AEK-Chef Walter Wirth ins Bild gesetzt, vorher könne er sich nur seinen Gemeindepräsidiums-Kollegen anschliessen: keine Stellungnahme.

In welcher Höhe und unter welchem Titel auch immer: Die in Aussicht gestellten Beträge lassen an etwas denken, das man von anderen Branchen unter dem Titel «Kickbacks» oder «Retrozessionen» kennt: Wenn überhaupt zulässig, so doch hoch umstritten und als eine der bedeutendsten Formen der Korruption verpönt.

Zu den Verhandlungen mit ihren Partnergemeinden sagt die AEK nur so viel: Es handle sich nicht um «Direktzahlungen», man habe den Partnergemeinden ein Angebot mit höherem Pachtzins für die nächste Vertragsperiode gemacht. Die Verwendung des Pachtzinses liege in der Hoheit der Gemeinden, für alle Endkunden im Versorgungsgebiet der AEK würden aber die gleichen Tarife gelten.

Der einzelne Stromkonsument hat demnach gar nichts von der Feilscherei. Den Partnervertrag mit der Hoffnung auf ein günstigeres Angebot kündigen oder der AEK treu bleiben, da kann sich der Bürger bloss Gedanken über die Interessenlage seiner Gemeindebehörde machen.

Zuchwils Gemeindepräsident Stefan Hug (SP) zum Beispiel sitzt im nach der Übernahme durch die BKW geschaffenen Beirat der AEK. Und in Luterbach freut sich Gemeindepräsident Michael Ochsenbein (CVP) über neue Steuern durch den Zuzug der Netzbaufirma und BKW-Tochter Arnold AG mit 140 Arbeitsplätzen.