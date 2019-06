Mehr als die Hälfte der Abwassermenge, die in unseren Kläranlagen anfällt, ist sauberes Grund- und Quellwasser. Die aus diesem «Fremdwasser» resultierende Überlastung der Anlagen – zum Beispiel nach starken Regenfällen – führt dazu, dass grosse Mengen von ungereinigtem Wasser via Überlauf in Bäche und Flüsse geleitet wird. In den Kläranlagen selber steigt durch den Fremdwasseranfall die Belastung enorm: «Grössere Abwassermengen führen zu einem höheren Aufwand, einem höheren Energieverbrauch und entsprechend höheren Kosten», erklärt Philipp Staufer, Abteilungsleiter Wasser im kantonalen Amt für Umwelt (AfU).

Je nach Einzugsgebiet sei die Situation sehr unterschiedlich: «Insgesamt muss man sagen, dass mehr Fällmittel gebaucht werden, mehr Wasser mit Pumpen angehoben werden muss und gleichzeitig die Reinigungsleistung der Anlagen abnimmt. Entsprechend gehören die kommunalen Abwasserreinigungsanlagen denn auch zu den grössten Stromkonsumenten.»

Verringerte Reinigungsleistung

Konkret führe das in lecke Kanalisationsleitungen eindringende Grundwasser zu einer Verringerung der Nährstoffelimination in der biologischen Reinigungsstufe der ARA. Und dies hat laut Staufer messbare Konsequenzen: «Die Schadstoffbelastungen in den Gewässern steigen. Insbesondere mussten wir zu Kenntnis nehmen, dass die Nährstoffemissionen aus kommunalen Abwasserreinigungsanlagen gestiegen sind. Jahre mit vielen Niederschlägen fallen besonders auf, dann steigt auch der Fremdwasseranteil.»

Gründe genug, die Kanalisationsnetze in Schuss zu halten, und die nötigen Investitionen in Unterhalt und Sanierungen zu stecken, betont der AfU-Abteilungschef. Dies nicht nur um das Eindringen von sauberem Wasser in lecke Kanalisationsleitungen zu verhindern, sondern – mindestens ebenso wichtig – auch um das Austreten von Schmutzwasser ins Grundwasser zu verhindern. Diese Gefahr bestehe nämlich tatsächlich, bestätigt Staufer: «Wir finden bei unseren regelmässig stattfindenden Messungen stabile Abwasserspuren im Grundwasser, wenn auch in sehr tiefen Konzentrationen.» (ums.)