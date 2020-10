Die 111 schönsten Solothurner Orte: Christoph Gasser und Barbara Saladin haben neues Buch verfasst

Was tun an einem verregneten Wochenende? Oder wenn das Göttikind zu Besuch kommt? Vielleicht findet man im soeben neu erschienenen Buch «111 Orte im Kanton Solothurn, die man gesehen haben muss» eine Antwort. Im deutschen Emons-Verlag in Köln erschienen, sind die beiden Autoren jedoch Einheimische.

Es sollen Orte sein, die oft gar Einheimischen wenig oder unbekannt sind. Ruinen, Schlösser, Klöster, alte und neue Gebäude, Naturschönheiten und -besonderheiten. Ein Zaubertürmli in Grenchen, eine Straussenfarm in Bättwil, ein Absturz-Mahnmal in Hochwald oder der Füdlistein in Solothurn – es gibt viel Kurioses, Rätselhaftes oder Bodenständiges zu erfahren.

Gasser und Saladin erklären alles exakt, rollen Geschichte und Geschichten auf. Dazu gibt es Angaben über Eintrittszeiten und weitere organisatorische Besonderheiten. Eine Kantonskarte und ein Solothurner Stadtplan runden das informative Buch ab. Klar, dass eine solche Auflistung von Orten und Sehenwürdigkeiten immer auch subjektiv ist, und so schreibt das Autorenteam in seinem Vorwort: «Ihre Meinung zum Buch interessiert uns. Wir freuen uns auf Ihre Reaktion.»