Austausch soll Betroffenen helfen

Obwohl der 65-Jährige gut mit seiner Diagnose lebt: Verändert habe sich schon etwas. Er sehe vieles im Leben gelassener. Kleine Probleme bei der Arbeit oder mit Geld seien viel weniger wichtig geworden. Der Arzt begann sich zudem zu fragen: «Was habe ich in meinem Leben erreicht - was will ich eigentlich noch erreichen?» So hat sich Leiser auch ein Ziel gesetzt: Eine Selbsthilfegruppe gründen. Dieses Angebot fehlt im Kanton Solothurn noch. «Heutzutage gibt es doch für jede Krankheit eine Selbsthilfegruppe», so Leiser. Nur eben für Prostata-Krebs nicht.

Leiser ging deshalb auf die Kontaktstelle Selbsthilfe Solothurn zu. Nun ist eine Selbsthilfegruppe für Erkrankte, aber auch deren Angehörige im Kanton geplant. Denn: «Reden hilft», ist der Arzt überzeugt. «Beispielsweise in einer Partnerschaft spielt so ein Tumor ja schon eine Rolle», sagt Leiser, der selbst alleine lebt. Es könne Betroffenen helfen, Erfahrungen auszutauschen. «Nach so einem Unglück denkt man, man sei alleine auf dem Globus - aber das stimmt nicht.»

Leiser will aber keine «Selbstmörder-Gruppe» bilden, in der darüber geredet wird, wie schlimm das Leben mit Krebs ist. So eine Diagnose sei tatsächlich «Mist». «Aber wir können versuchen, etwas Besseres daraus zu machen.»

* Name geändert

Betroffene können sich bei der Kontaktstelle Selbsthilfe Solothurn melden. Sie informieren über die geplante Selbsthilfegruppe; info@selbsthilfesolothurn.ch oder 062 296 93 91.