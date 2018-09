Peter Bertschi betreut seine Frau Heidi seit sieben Jahren zu Hause. Die Diagnose, die sie 2011 erhalten hat: Alzheimer. Am Anfang war noch kaum Betreuung nötig – heute rund um die Uhr. «Sie wurde vergesslich, Münzen zählen hat nicht mehr funktioniert, vertraute Strassen hat sie plötzlich nicht mehr erkannt», erinnert er sich. Schwierig sei gewesen, zwischen einer normalen und einer abnormalen Veränderung zu unterscheiden. Mit der Diagnose habe er gerechnet. «Ein Schlag war es dennoch».

Er habe alle Phasen durchgemacht: «Ich versuchte zu verstehen, war wütend, traurig, belastet». Dann habe er begonnen, mit der Familie und Freunden darüber zu reden. Heute sei er vor allem dankbar. «Dafür, dass wir leben und auch, dass Alzheimer in der Gesellschaft kein Tabuthema mehr ist.»

Seine Frau habe einen grossartigen Charakter. Sie gehe offen und herzlich auf Menschen zu. Ihren Charakter habe ihr die Krankheit bis heute nicht weggenommen, sagt er schwärmend. «Wenn ich ins Orchester gehe, geht sie gern zu anderen Menschen.» Ohne die eigenen Familie, Freunde und Bekannten wäre die Betreuung zu Hause Bertschi zufolge gar nicht möglich.

«Nur noch einmal Auto fahren»

«Sie nimmt ihre Krankheit wahr», sagt Bertschi. Er hätte Mühe damit gehabt, wenn er seiner Frau Dinge hätte verbieten müssen, die sie aufgrund der Krankheit einfach nicht mehr machen dürfe. Auto- oder Velofahren zum Beispiel. Glücklicherweise spüre sie meist selbst, dass gewisse Dinge nicht mehr möglich sind. Irgendwann sei das Paar mit dem VW-Bus über den Gotthard gefahren. Da habe sie gesagt: «Ich möchte nur noch einmal Autofahren». Dann sei sie ein letztes Mal Auto gefahren. «Sie war glücklich dabei.»

Aus der Vergangenheit wisse sie noch sehr viel und Empfindungen nehme sie nach wie vor wahr. Manchmal diskutiere sie mit Freunden, «in anderen Momenten habe ich das Gefühl, als wäre sie halb da und halb in einer göttlichen Ewigkeit».

Inzwischen gehe seine Frau zwei Halbtage in der Woche in die «wärmstens zu empfehlende» Tagesstätte Sonnegg in Olten. Den Haushalt und die Gartenpflege macht er selber. «Sie bügelt für ihr Leben gern», erzählt er. Das Ergebnis sei nicht perfekt und er helfe ihr immer dabei. Aber das sei egal. Sie habe Freude daran. «Wir gehen viel spazieren und wandern. Wir haben einen Tagesablauf. Ich glaube, das ist wichtig.»

Manchmal werde alles ein bisschen viel, sagt Bertschi nachdenklich. Aber das Leben sei für ihn und seine Frau lebenswert. Sie sei schon einige Male von zu Hause fortgelaufen. Aber ihr sei nie etwas passiert, immer sei ein Schutzengel da gewesen – eine Nachbarin oder ein Velofahrer – der seine Frau wieder nach Hause gebracht habe. Inzwischen hat sie ein GPS-Gerät am Handgelenk. «Man braucht auch Vertrauen, dass alles gut kommt.»

Von allen Seiten unterstützt

Unterstützung erhält das Paar nicht nur von Freunden und Verwandten. Bei Pro Senectute und der Organisation Alzheimer Solothurn könne jederzeit professionelle Hilfe in Anspruch genommen werden. «Finanzielle Unterstützung bekommen wir von der AHV und der Krankenkasse», sagt Bertschi. Für die Tagesstätte zahlt das Paar etwa 650 Franken im Monat, dieser Betrag ist mit der Hilflosenentschädigung der AHV praktisch gedeckt.

Ob es Dinge gibt, die er sich rückblickend falsch vorgestellt hat? Damals habe er gedacht, dass er seine Frau bald nicht mehr haben werde. Nun seien seit der Diagnose sieben Jahre vergangen und sie hätten beide ein gutes Leben. Wie das Ende sein werde, wisse er nicht. Er hat auch dunkle Momente. «Ich bin sehr aktiv und immer auf Achse», sagt er. Und einige Dinge könne man einfach nicht mehr unternehmen. «Aber dann schaue ich mein Heidi an und weiss, warum ich das mache.»

Am 21. September informiert die Viva Plus Gesundheitswoche Prävention mit der Organisation Alzheimer Solothurn an der Heso über das Thema Demenz. Ein Parcours soll zeigen, wie Menschen mit Demenz Alltagssituationen meistern.