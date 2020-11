Deutsch schon vor dem «Chindsgi» soll die Gemeinden bis zu 1,9 Millionen kosten

Eine Geschichte verstehen, ein Lied mitsingen, mit anderen Kindern spielen: Schon im Kindergarten ist es für Kinder im Kanton wichtig, Deutsch zu verstehen, um sich wohl zu fühlen.

Trotzdem kommt es immer wieder vor, dass Kinder am ersten Chindsgi-Tag Mühe haben, ihre Lehrpersonen zu verstehen. In Zukunft will der Regierungsrat das möglichst verhindern. Deshalb hat er entschieden, dass sämtliche Gemeinden im Kanton innerhalb von zwei Jahren ein Angebot für die vorschulische Sprachförderung aufbauen müssen.

Der Entscheid basiert auf einem Pilotprojekt, das in den vergangenen zwei Jahren in Dorneckberg, in Dulliken, Olten und Solothurn durchgeführt wurde. Insgesamt wurden im Rahmen des Projekts 125 Kinder eineinhalb Jahre vor dem Eintritt in den Kindergarten in einer Spielgruppe angemeldet und dort gezielt sprachlich gefördert.

Sprachlich und sozial besser bereit für den Kindergarten

«Im Pilotprojekt haben wir festgestellt, dass sich die sprachliche Förderung bei der grossen Mehrheit der Kinder gelohnt hat», erklärt Sandro Müller, der Leiter des kantonalen Amtes für soziale Sicherheit.

Bei 60 Prozent der Kinder habe man den Erwerb von sprachlichen Grundkenntnisse feststellen können, 20 Prozent der Kinder seien sogar mit «guten Kenntnissen» in den Kindergarten eingetreten. Lediglich bei 20 Prozent der Kinder habe man keine deutliche Verbesserung der Sprachkenntnisse festgestellt.

Das Projekt wurde unter anderem von der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) und der PH in St. Gallen begleitet. Gegen Ende 2022 sollen die Gemeinden im Kanton nun parat sein, um ihre Jüngsten auf den Eintritt in den Kindergarten vorzubereiten.

Gemeinden an einen Tisch holen

Damit die Sprachförderung überall funktioniert, will der Kanton die Gemeinden nun «an einen Tisch holen», so Müller. Geplant ist, dass der Kanton die Gemeinden in den ersten zwei Jahren mit einer Anschubfinanzierung in der Höhe von maximal 500'000 Franken unterstützt.

Die sprachliche Frühförderung wird die Gemeinden danach 1,3 bis 1,9 Millionen pro Jahr kosten, je nach dem, wie viele Kosten von den Eltern übernommen werden können. Die Zahlen basieren auf Richtwerten und der Annahme, dass pro Jahr 800 Kinder im Kanton vor dem Eintritt in den Kindergarten sprachlich gefördert werden sollen.