Derendingen Mann wird durch mehrere unbekannte Personen geschlagen und verletzt – die Polizei sucht Zeugen An der Emme bei Derendingen ist am Freitagabend ein Mann durch mehrere vermummte Personen geschlagen worden. Dabei wurde das Opfer verletzt. Zur Ermittlung der Täter sucht die Polizei Zeugen.

Am Freitagabend, kurz nach 18 Uhr, hielt sich ein Mann an der Emme bei Derendingen auf (Nähe Kreuzplatz). Dort wurde er aus noch unbekannten Gründen durch mehrere dunkel gekleidete und vermummte Personen angesprochen und geschlagen. Dabei zog sich das Opfer so schwere Verletzungen zu, dass der Mann ins Spital musste.

Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) zvg

Trotz unverzüglich eingeleiteter Fahndung konnten die Täter unerkannt entkommen. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Tatablauf, den Umständen und zu den Tätern aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen.

Personen, die sachdienliche Angaben zum Vorfall oder zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn (Telefon 032 627 70 00) zu melden. (has)