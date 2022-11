Am Wochenende wurde in die Bäckerei Laube in Derendingen eingebrochen. Tele M1

Derendingen Hier waren Profis am Werk: Einbrecher knacken am Wochenende den Tresor einer Bäckerei in Derendingen Die Bäckerei Laube in Derendingen wurde am Samstag von Einbrechern heimgesucht. Die Täterschaft ist noch auf freiem Fuss.

Am frühen Morgen des Sonntags, 29. November, stellt Geschäftsinhaber Martin Laube fest, dass der Tresor in seiner Bäckerei in Derendingen aufgebrochen am Boden liegt. Man geht davon aus, dass mit Profiwerkzeug gearbeitet wurde, wie Tele M1 in einem Beitrag berichtet. Dazu sagt Laube:

«Man sieht die massive Gewalt, die dahinter steckt. Diesen massiven Tresor kann man nicht innerhalb von fünf Minuten knacken. So dick wie der Stahl ist, geht das schon 40 bis 50 Minuten.»

In den Büroraum, in dem der Tresor steht, gelangten die Einbrecher mit Gewalt durch das Fenster.

Insgesamt sieben Einbrüche erlebt

Die Einnahmen der Bäckerei bestehen zu zwei Dritteln aus Bargeld. Somit konnten die Einbrecher ein beträchtliches Diebesgut einstecken. Martin Laube sagt: «In so einem Tresor hat man nach einem guten Tag schnell einmal zwischen 15'000 und 20'000 Franken.»

Der Einbruch in die Bäckerei Laube am Wochenende war nicht der Erste. In den 20 Jahren, in denen Martin Laube hier seine Backwaren verkauft, ist es insgesamt zu sieben Einbrüchen gekommen ‒ trotz laufender Investitionen in die Sicherheit. Nach jedem Einbruch sind laut Laube immer wieder Vorkehrungen getroffen worden.

Die Kapo Solothurn erklärt gegenüber Tele M1, dass die Täterschaft noch auf freiem Fuss ist.