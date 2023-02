Derendingen Ausweichmanöver endet im Laternenpfahl – Polizei sucht Zeugen Auf der Steimattstrasse ist ein Autofahrer frontal in eine Strassenbeleuchtung geprallt. Ein Fahrradlenker wird gesucht.

Das Auto wurde durch den Aufprall stark beschädigt. Polizei Kanton Solothurn

Ein Radfahrer sei ihm unvermittelt entgegengekommen, daher musste er ausweichen. Das gab ein Autofahrer an, nachdem er nach dem Abbiegen in eine Strassenbeleuchtung geprallt war. Der Mann war am Samstagnachmittag gegen halb fünf auf der Luzernstrasse unterwegs, wollte dann in die Steinmattstrasse einbiegen. Dort sei dann plötzlich aus der Blockgasse ein Radfahrer gekommen. Nach dem Ausweichmanöver kam es zur Kollision mit dem Laternenpfahl.

Die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Der betreffende Fahrradlenker oder allfällige Zeugen werden gebeten sich bei der Kantonspolizei Solothurn (Telefon 032/627'70'00) zu melden. (phh)