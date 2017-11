Die Schneefallgrenze liegt derzeit bei rund 800 Metern, wie «meteonews.ch» schreibt. Am Dienstag steigt sie dann auf 1000 Meter – aber auch das reicht noch für mehr Weiss auf dem Berg. Weil die Niederschlagswahrscheinlichkeit am Mittwoch bei 95 Prozent liegt, wird es wohl auch Mitte Woche am meisten Schnee geben.

Bis Freitag bleiben die Temperaturen oben auf 0 Grad. Aufs Wochenende wird es dann wieder wärmer. Es soll bis 4 Grad warm werden. (ldu)