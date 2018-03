Der Werkhof der Kreisbauuamts II in Härkingen ist stark sanierungsbedürftig. Aus diesem Grund soll dieser durch einen Neubau in Wangen ersetzt werden. Aber: Der dafür erforderliche Kredit konnte vom Kantonsrat aus Zeitgründen noch nicht bewilligt werden. Dies soll daher an der nächsten Kantonsratssitzung nachgeholt werden.