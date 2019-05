Wie ist mit dem immer schnelleren Wandel in der digitalisierten und globalisierten Welt umzugehen? Dieser Thematik stellte sich der Bürgergemeinde und Waldeigentümer Verband Kanton Solothurn (BWSo) an einer tägigen Landsgemeinde in Biberist. In Vorträgen und Workshops verschiedener Referenten wurden die Veränderungen analysiert, welche die Bürgergemeinden betreffen.

BWSo-Präsident und Kantonsrat Peter Brotschi, wies in seiner Begrüssung auf den vielschichtigen Wandel in Gesellschaft und Raumordnung hin. In den letzten 30 Jahren sei in der Schweiz fast kein Stein auf dem anderen geblieben.

Das Unerwartete erwarten

Der ehemalige SBB-Generaldirektor Benedikt Weibel leitete ins Thema Wandel ein. Die Zukunft sei ein Raum voller Möglichkeiten, die man nie genau voraussagen könne. Globale Megatrends seien zwar bekannt, deren konkrete Auswirkungen auf die Zukunft jedoch oft ungewiss. Deshalb sei es zentral, anpassungsfähig zu sein und sich auf eine bewegte Zukunft einzustellen.

Daniel Fässler, Präsident von WaldSchweiz und neu gewählter Ständerat von Appenzell-Innerrhoden beleuchtete den bisherigen Wandel in der Schweizer Wald- und Holzwirtschaft. Im Schweizer Wald wachsen jährlich 10 Mio. m3 Holz nach. Davon werden aber nur 4.5 Mio. m3 genutzt. Verbraucht werden 10.5 Mio. m3 – mehr als die Hälfte des Holzes wird also importiert. Gleichzeitig vermodert ein Teil des Schweizer Holzes im Wald und setzt dabei CO2 frei. Würde das Holz rechtzeitig geerntet und verbaut, bliebe der Kohlenstoff langfristig gespeichert.