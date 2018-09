Am 27. August bezogen die Kühe vom Wallierhof ihre neuen Gemächer oder besser gesagt den frisch fertiggestellten hochmodernen Kuhstall. Die dreissig Tiere haben sich nun langsam aber sicher im neuen Zuhause eingelebt. «Sie mussten sich zuerst an die Freiheit gewöhnen», erklärt Jonas Zürcher, Direktor der kantonalen Landwirtschaftsschule. Damit meint er vor allem die Bewegungsfreiheit, aber beispielsweise auch die Freiheit, dass die Kuh sich dann melken lassen kann, wann sie will.

1 / 20 Vollbild

Es braucht Zeit und Lockfutter «Die ersten paar Tage lagen die Kühe oft auf dem Boden anstatt in den Liegeboxen, die extra mit Stroh gepolstert wären.» Nun nach zirka vier Wochen haben sie sich an die Liegeboxen gewöhnt. Dass eine Kuh auf dem Boden liege, komme nur noch selten vor. «Man sieht das auch daran, dass sie relativ sauber sind. Als sie noch oft auf dem Boden lagen, sahen sie auch dementsprechend anders aus.»

Die wohl grösste Umstellung und Herausforderung stellte für die Kühe der neue Melkroboter dar. «Die Kühe haben sich zwar bereits an die Maschine gewöhnt. Es kann jedoch noch Wochen oder Monate dauern, bis jedes Tier seinen Melkrhythmus im Tagesverlauf gefestigt hat», erklärt Zürcher. «Das erste Mal wurde jede Kuh in den Roboter geführt. Dieser mass die Euter aller Kühe aus und stellte sich so individuell auf jede Kuh ein.» Noch werden jene Kühe, die sich nicht genügend oft selbstständig zum Roboter begeben, von jemandem dorthin geführt. Immerhin hätte sich nach zehn Tagen jede Kuh mindestens einmal eigenständig mit dem Roboter gemelkt. «Es braucht halt Zeit, damit sie es lernen können.» Zwei bis drei Mal sollte sich jede Kuh pro Tag melken. Dafür bekommt sie als Belohnung eine eigens auf sie abgestimmte Kraftfuttermischung. Kuh Nummer 11 Um den Vorgang zu demonstrieren, checkt Betriebsleiter Christoph Dreier die Daten auf dem Display des Roboters. Er kennt sich bestens mit der neuen Maschine aus. «Die Nummer 11 sollte gemolken werden.» Er holt Kuh Ravanella, die Nummer 11, aus dem Stall und führt sie zum Roboter. Dieser reinigt zuerst die Zitzen, dann hängt er die Melkbecher an und die Kuh wird gemolken. Nachdem der Melkvorgang abgeschlossen ist, werden die Zitzen desinfiziert und die Melkbecher werden sofort automatisch gereinigt.