«Als ich mit dem Tätowieren begann, gab es in der Schweiz nur zwei Tätowierer», sagt Luc Grossenbacher. Der Grenchner ist seit 38 Jahren in der Branche tätig und Präsident des Verbandes Schweizerischer Berufstätowierer. In der damaligen Zeit und Szene seien Tätowierer sehr gefragt gewesen. «Da ich gut zeichnen konnte, überredete man mich, mein Können als Tätowierer umzusetzen.» Warum der lange im Ausland tätige Künstler sein Studio ausgerechnet in Grenchen eröffnete? «Damals war es im Kanton Bern noch verboten», sagt er. Da Grenchen zwischen Basel, Bern, Biel und Solothurn liegt, erschien ihm die Stadt als perfekter Standort.

Inzwischen hat sich in der Branche einiges verändert. Die Studios schiessen seit einigen Jahren regelrecht aus dem Boden. Im Kanton Solothurn findet man sie nicht nur in Grenchen, Olten oder Solothurn, sondern auch in Hägendorf, Kappel, Walterswil, Zuchwil, Biberist oder Gerlafingen. Laut der kantonalen Lebensmittelkontrolle sind im Kanton aktuell 37 Tattoostudios registriert – die inoffiziellen «Hinterhoftätowierer» nicht mitgezählt.

Heute nicht mehr wegzudenken

Er ist erst seit zehn Jahren in der Branche tätig: Daniel Rothen aus Olten. Als er mit dem Stechen anfing, kamen Tattoos gerade so richtig in Mode. «Sie haben sich in den letzten Jahrzehnten in der Gesellschaft etabliert», sagt Rothen. Die Körperkunst habe durch Musiker, Film- und Fussballstars mehr und mehr Einzug in den modernen Lebensstil gehalten. Mittlerweile gebe es gar Fernsehsendungen über das Tätowieren.

Mit der Gesellschaftstauglichkeit der Kunstwerke auf der Haut hat sich laut Rothen auch das Verhalten der Kunden verändert. «Ich erlebe, dass sich Männer und Frauen spontaner und kopfloser tätowieren lassen als noch vor zehn Jahren», sagt Daniel Rothen. Dies nimmt auch der junge Solothurner Tätowierer Ben Hubler so wahr. «Früher gehörten Tattoos zu einem Image. Es war eine bestimmte Gruppe von Menschen, welche sich tätowieren liess», so Hubler. «Der Trend nimmt uns Tätowierern auf eine gewisse Weise die Rebellion.»

Heute habe er bei einigen Kunden den Eindruck, dass sie sich einfach eines stechen lassen, damit sie eines haben. Dann müsse es oft möglichst schnell gehen und dazu noch günstig sein. «Man nimmt sich heute vermutlich einfach weniger Zeit, um sich über ein Tattoo Gedanken zu machen.» Er erlebe zudem oft, dass mehrere Kunden mit ein und demselben Motiv aufkreuzen. Meistens sei Google dabei die Referenz für das Motiv. Dies führe dazu, dass er immer wieder exakt dasselbe Tattoo steche. «Ich versuche dann immer, dem Motiv doch noch eine individuelle Note zu geben», sagt Ben Hubler.