Im Februar 2018 mussten die drei Hunde von von Daniela M. qualvoll sterben: Nach dem Verzehr eines giftigen Fleischköders bespickt mit Rasierklingen und Stecknadeln im Garten erlitten die Hunde schwere Verletzungen in der Magengegend. Die Besitzerin brachte die Hunde zwar notfallmässig von Rohrbach BE in die Tierklinik Sonnenhof in Derendingen, wo die Tiere noperiert wurden, doch sie überlebten den Eingriff nicht. Daraufhin habe die Besitzerin einen Spendenaufruf auf Facebook gestartet, um die Arztkosten zahlen zu können.

Laut einem Bericht des Regionalsenders Tele M1 am Dienstagabend wird nun die Besitzerin selbst der Tat verdächtigt: Im Januar dieses Jahres erhielt sie einen Strafbefehl der Staatsanwaltschaft in Bern, wo sie zur Zeit des Geschehens wohnhaft war. Gegenüber der Tele M1 wollte die 26-Jährige, die mittlerweile im Kanton Solothurn lebt, aber damals nicht Stellung nehmen. Ihr Partner Nicolas Duss nahm sie in Schutz und beteuerte ihr Unschuld.

Bedingt Geldstrafe und Busse

In einem Bericht der Zeitung «Blick» vom Freitagmorgen nimmt die 26-Jährige nun doch Stellung: Sie erzählt, dass eine Woche nach dem Geschehen die Polizei für eine Hausdurchsuchung aufgetaucht sei. Doch sie habe sich nichts dabei gedacht. «Die haben ja nur Hundespielsachen und den vergifteten Kot im Garten gefunden. Sonst gar nichts», sagt sie gegenüber «Blick». Monate später sei die Besitzerin zu Einvernahme gerufen worden. Bisweilen habe jegliche Spur von einer Täterschaft gefehlt.

Im Januar erhielt sie den Strafbefehl. Gemäss dem Bericht von «Blick», werde ihr ihr darin die Misshandlung der Hunde vorgeworfen. Des Weiteren wird ihr vorgehalten: «Durch die arglistige Irreführung der Bevölkerung beziehungsweise das Vorspielen der Rolle als Opfer erwirtschaftete sie mit diesem Spendenaufruf einen Betrag von 19'000 Franken.» Die Folgen für die 26-Jährige: 5100 Franken Geldstrafe bedingt. Bezahlen muss sie eine Busse von 1000 Franken plus Gebühren von 3740 Franken. «Ich habe natürlich Einsprache gehalten», sagt sie im Bericht.

Nächsten Mittwoch wird die Besitzerin nun vor Gericht stehen und ihren Standpunkt vertreten. Selbst bei einem Schuldspruch wolle sie den Fall ihren Hunden zuliebe weiterziehen. «Bis der richtige Täter gefunden ist!» (gue)