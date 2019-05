Kein Ende in Sicht?

Für den Steuerzahler hat der Zuwachs konkrete Folgen: Zahlte der Kanton 2009 Besoldungskosten von 321,6 Mio. Franken, werden es 2019 382,8 Mio. Franken sein.

Zwar schreibt der Regierungsrat, er beabsichtige, «auch in Zukunft die kantonale Verwaltung so schlank wie möglich zu organisieren». Jede Stellenbesetzung werde überprüft. Trotzdem scheint kein Ende in Sicht: Aufgrund neuer Bundesvorgaben, Gesetzesänderungen, etc. sei auch weiterhin mit einem «gewissen Anstieg des Personalbestandes» zu rechnen.

Man gehe von 20 bis 25 Vollzeitstellen jährlich aus. Für die Jahre 2020 bis 2021 seien bereits 6,8 neue Stellen geplant. «Aktuell sehen wir keine Möglichkeiten einen Personalabbau über alle Departemente oder eines einzelnen Departements vorzunehmen», weist der Regierungsrat zudem eine generelle Sparforderung von Jacqueline Ehrsam zurück.

Kantonsrat in der Pflicht

In seiner Stellungnahme nimmt der Regierungsrat auch den Kantonsrat in die Pflicht. «Alle Aufgaben, welche der Kanton ausführt, wurden vorgängig vom Kantonsrat bewilligt und können somit nicht einfach reduziert werden», hält er fest – und schiebt dem Parlament, aus dessen Reihen der kritische Vorstoss kam – eine gewisse Mitverantwortung zu.