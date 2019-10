Der Siegeszug der Grünen ist nicht zu stoppen – SVP verteidigt Sitze locker

Wird auch der Kanton Solothurn von einer grünen Welle erfasst? Wer nicht so richtig daran glauben mochte, erlebte am Wahltag eine riesige Überraschung.

Um fast 6 Prozentpunkte legten sie zu und ziehen mit Felix Wettstein zum dritten Mal in ihrer Geschichte in den Nationalrat ein. Plus 5,8 Prozentpunkte, das heisst: Die Grünen haben ihre Wählerschaft gegenüber den Nationalratswahlen vor vier Jahren mehr als verdoppelt. Neo-Nationalrat Felix Wettstein machte 8099 Stimmen. Zum Vergleich: Das sind bloss 1500 Stimmen weniger als der abgewählte Nationalrat Philipp Hadorn erreichte, auch CVP-Nationalrat Stefan Müller-Altermatt liegt mit knapp 11'000 Stimmen auch keine Welten vor dem Grünen.