Andere Reviere im Kanton litten weitaus weniger. Im Bezirk Bucheggberg musste der Forstbetrieb im öffentlichen Wald «nur» rund 4500 Kubikmeter Sturmholz aufrüsten. Damit hat Revierförster Mark Hunninghaus gerechnet, die Aufräumarbeiten seien Ende dieses Monats bereits beendet. «Schade ist einfach, dass wir daran keinen Rappen verdienen», fügt er hinzu. Einzelne Bäume aus dem Wald zu schaffen, sei sehr aufwendig und bringe kaum Ertrag ein.

Kampf der Borkenkäferplage

Kann man den Sturm «Burglind» in einigen Bezirken also schon fast vergessen? Nicht ganz. Nun gelte es, die Borkenkäfer in Schach zu halten. Die liegenden Bäume bieten sich für die Insekten nämlich optimal als Brutstätte an und würden früher oder später auch die gesunden Bäume befallen. «Verhindern kann man das nur, indem man den Wald wirklich sauber aufräumt», betont Hunninghaus. Konkret bedeutet dies, dass auch die Baumkronen des Sturmholzes aus dem Wald entfernt werden müssen, welche im Normalfall liegen bleiben. Da der Borkenkäfer trockenes Klima bevorzuge, sei zu hoffen, dass Frühling und Sommer eher nass ausfallen. «Sonst werden einige Förster mit chemischen Mitteln gegen die Käfer vorgehen müssen».

Ab nächster Woche wird das Amt für Wald, Jagd und Fischerei mit einer Datenerhebung der effektiven Sturmschäden beginnen. Wie viel Holz tatsächlich aus den Wäldern befördert werden muss, wird man wohl erst im Sommer erfahren.