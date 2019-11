Der «Priisnagel» geht dieses Jahr an ein altes und an ein neues Bauwerk

Ein Museum und ein Pfarreizentrum

Zwei Projekten wurden gestern Abend je ein «Priisnagel» zugesprochen: Der Umbau und die Innensanierung des Museums Altes Zeughaus in Solothurn durch Edelmann Krell Architekten Zürich. «Gestalterisch und konstruktiv überzeugend wurde das Alte Zeughaus den Anforderungen an einen zeitgemässen Museumsbetrieb angepasst. Die 400 Jahre alte Baukunst konnte so erhalten und für die Zukunft gesichert werden», lobte die Jury. Der zweite «Priisnagel» ging an das neue Pfarreizentrum Kriegstetten-Gerlafingen mit der Architektur von Ern + Heinzl, Solothurn. Hier lobte die Jury: «Die Architektur des Pfarreizentrums Kriegstetten-Gerlafingen schafft Voraussetzungen, die das Pflegen der Gemeinschaft erleichtern. Dafür hat man sich entschieden.»

An der Preisfeier überbrachte Regierungsrat Remo Ankli die Grussbotschaft der Regierung und gratulierte den Ausgezeichneten. Er meinte, gute Architektur gehe haushälterisch mit dem Boden um und machte sich bei seinen Begrüssungsworten Gedanken zum Thema Ästhetik. Ebenfalls zur Begrüssung sprach Ernst Hauri, Direktor des Bundesamtes für Wohnungswesen.