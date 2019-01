Die Fitness-Studios sind oft am Anfang des Jahres gut besucht. Viele Personen nehmen sich jeweils fürs neue Jahr vor, öfters in Fitness zu gehen oder sich für einen Kurs anzumelden um fit zu bleiben. Doch wie sieht es in der Wirklichkeit aus? Haben Fitness-Studios im Kanton zum Jahresanfang viele Neuanmeldungen erhalten? Wir haben nachgefragt.

Der Athena Fitnesspark in Solothurn und Recherswil konnte seit Jahresbeginn ca. 50 Neu-Anmeldungen vorweisen. «Pro Tag haben wir momentan 5 bis 8 Anmeldungen für ein Einführungstraining», schreibt Marcel Pesse, Geschäftsführer von Athena Fitnesspark Solothurn auf Anfrage dieser Zeitung. Rund 80 Prozent dieser Anmeldungen betreffen das Fitness-, Geräte-, Cardiotraining, die restlichen 20 Prozent gelten für die Kurse. Mehrheitlich haben sich Männer neu angemeldet, wie Pesse schreibt. In Zahlen ausgedrückt sind das 60 Prozent Männer und 40 Prozent Frauen. Im Verhältnis zu den letzen Jahren sind in diesem Jahr laut Geschäftsführer mehr Neuanmeldungen eingegangen.