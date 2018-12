Gustavo Quaresma ist gerade aus Wien zurückgekommen, wo er Weihnachten mit seiner Familie verbrachte. Nun ist der junge, aus Brasilien stammende Tenor für einen Opern-Marathon gefordert: Am Samstagabend ist er in Offenbachs «Die Rheinnixen» und an Silvester in Rossinis «La Cenerentola» im Stadttheater Solothurn zu hören, am 2. Januar dann nochmals als Rossinis Don Ramiro im Theater Biel zu erleben. «In viereinhalb Monaten habe ich 45 Vorstellungen gesungen. Ein voller Kalender. Das gefällt mir», lacht er und verrät, dass er sich mit Trainieren im Fitnessstudio und mit Joggen fit halte. Innert zehn Tagen sieben Vorstellungen zu singen, auch als er gesundheitlich angeschlagen war, braucht enorme physische und psychische Kraft. Um nicht in Routine zu verfallen, komme ihm entgegen, dass er zwei sehr unterschiedliche Charaktere verkörpere. Bei Rossini den sorglosen Märchenprinzen Don Ramiro und bei Offenbach den vom Krieg traumatisierten Franz Waldung. Beide Gesangswelten liegen ihm gut.

Fundierte Ausbildung Das Rüstzeug holte sich der in Rio de Janeiro geborene Sänger mit der schön timbrierten Stimme erst an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Frankfurt am Main und danach am Opernstudio in Köln. Ausbildungsstätten, an denen er nicht nur an Technik und Ausdruck feilte, sondern auch perfekt Deutsch lernte und mit der Sopranistin Daniela Fally die grosse Liebe fand. Zu Beginn seiner Karriere konzentrierte er sich vorab auf das Belcanto-Fach, auf jenen höchst anspruchsvollen Gesangsstil, der – von Koloraturen und virtuosen Ausschmückungen nur so strotzend – als Markenzeichen für Komponisten wie Bellini, Donizetti und Rossini gilt. Mittlerweile hat sich seine Stimme weiterentwickelt. Gustavo Quaresma ist in das lyrische Fach hineingewachsen, ohne an Virtuosität und an Höhe zu verlieren. Mit Mozarts Tamino und Don Ottavio, Belmonte und Ferrando, aber auch mit Offenbach und anderen Komponisten, hat er das Repertoire erweitert und der Stimme angepasst.