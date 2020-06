Der Kantonsrat bleibt im Coronamodus – die Steuern geben zu reden

Die Situation hat sich zwar entspannt und der Bundesrat hat die ausserordentliche Lage aufgehoben. Abstandsregeln und Hygienemassnahmen gelten aber nach wie vor, der Kantonsrat tagt deshalb auch im Juni noch im ­Coronamodus. Und das heisst nicht wie üblich im Kantonsratssaal in Solothurn, sondern «extra muros» – diesmal in der Betoncoupe-Arena in Schönenwerd. Die Session ist auf drei Tage angesetzt; heute Dienstag und morgen Mittwoch wie üblich nur am Vormittag, am kommenden Mittwoch findet zusätzlich eine Nachmittagssitzung statt. Dies, weil sich nach dem Ausfall der Märzsession ein ziemlicher Pendenzenberg insbesondere mit behandlungsreifen Vorstössen angehäuft hat.

Heute steht etwa der Auftrag der SP-Fraktion zur Diskussion, der substanzielle Steuerentlastungen in den unteren und mittleren Einkommensklassen verlangt. Das Begehren dürfte grundsätzlich unbestritten sein, nachdem bereits ein ähnlicher Auftrag der Finanzkommission erheblich erklärt wurde. Dennoch ist eine spannende Debatte zu erwarten, denn: Der ursprüngliche Auftragstext der SP verlangt, dass sich die Steuerbelastung in den betreffenden Kategorien «eng am schweizerischen Durchschnitt» orientieren muss. Er liegt damit näher bei der Steuersenkungsinitiative «Jetz si mir draa» als den Finanzpolitikern verkraftbar scheint. Die Finanzkommission will die Regierung lediglich mit einer «weiteren Entlastung der kleinen und mittleren Einkommen» ohne nähere Zielvorgaben beauftragen. Ihr eigener, bereits erheblich erklärter Auftrag steckt den Rahmen der daraus resultierenden Ausfälle bei maximal 30 Millionen Franken für Kanton und Gemeinden zusammen.