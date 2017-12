Der Kanton Solothurn hat keinen Standplatz für Fahrende: Das ist ein allgemeines Problem. Ganz spezifisch geht es bei diesem Streitpunkt aber auch immer um die Familie Huber, die bis im Januar 2016 während Jahrzehnten im ehemaligen Bargetzi-Steinbruch in Rüttenen auf einem Grundstück der Bürgergemeinde Solothurn in Mobilehomes lebte. Dann musste sie den Standort auf Druck der Behörden und nach einem Gerichtsentscheid verlassen. Der Kanton hatte der Familie zuvor in einem Vergleich zugesichert, einen neuen Standort zu finden. Zuletzt hatte man der Familie einen Standplatz im Deitinger Schachen angeboten. Doch diese lehnte ab, da sie den Standort schlicht nicht für geeignet hielt. Seither hat es keinen Vorschlag vom Kanton mehr gegeben. Die Familie Huber verbringe auch diesen Winter in einem Haus, heisst es bei der Radgenossenschaft der Landstrasse. (lfh)