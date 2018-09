Die Anzahl leer stehender Wohnungen in der Schweiz steigt weiter an. Mittlerweile sind 72 294 Wohnung oder Einfamilienhäuser unbewohnt. Am meisten leer stehende Wohnungen und Einfamilienhäuser fanden sich im Kanton Solothurn (2,98 Prozent), gefolgt von den Kantonen Aargau (2,65 Prozent) und Jura (2,56 Prozent). Am wenigsten Angebote gab es in Zug (0,44), Genf (0,53 ) und Obwalden (0,70 Prozent).