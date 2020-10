Der Kanton Solothurn erhält sein erstes Kulturleitbild

Das Leitbild richte sich sowohl an Akteure der Kultur als auch an politische Gremien und die breite Öffentlichkeit, teilte die Staatskanzlei am Mittwoch mit. Den kantonalen Stellen diene es als Orientierungsrahmen für ihre Arbeit.

Im Kulturleitbild steht, die Förderung und Pflege der Kultur seien als Verfassungsauftrag zentrale Aufgaben der öffentlichen Hand. Der Kanton Solothurn stelle Mittel zur Verfügung, damit kulturelle Projekte gefördert würden, die Bevölkerung am kulturellen Leben teilnehmen könne und das kulturelle Erbe geschützt werde.