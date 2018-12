Die einen trafen sich am Samstag um 8 Uhr auf der «Rössli»-Treppe zu Balsthal. Garstig war es. Nass und windig. Und so zog das Trüppchen, das sich im Grauen des Morgens eingefunden hatte, alsbald weiter. Es waren SVP-Vertreter (und zugewandte Orte), die den ersten «Munzinger-Marsch» in Angriff nahmen. Gegen Westen ging er, Richtung Solothurn. Wo einst die Obrigkeit sass (und es nach Wahrnehmung der Volkspartei immer noch tut).

Eine Volkspartei, die «keine Ausgrenzung» betreibe, eine Volksbewegung aber auch. Dies in Anlehnung an die 2500 Liberalen, die vor bald 200 Jahren dafür sorgten, dass die Solothurner Aristokraten abtreten mussten.

FDP-Kantonalpräsident Stefan Nünlist nahm den ihm zugeworfenen «Fehdehandschuh» denn auch mit humoristischem Unterton auf, als er in der warmen Gaststube des «Rössli» mehr als eine Hundertschaft Freisinniger begrüssen konnte. Diese taten sich am Zmorge-Buffet gütlich, ehe der Präsident den Freisinn als «bestimmende gestaltende Kraft im Kanton» feierte – und ihn zudem als «freiheitliche, gemeinsinnige und fortschrittliche» Volkspartei positionierte.

Er, Josef Munzinger, hatte am 22. Dezember 1830 von der Balsthaler «Rössli»-Treppe aus die Volkssouveränität proklamiert und wurde als Oltner Liberaler gleichsam zur Vaterfigur des Solothurner Freisinns. Was nicht verhindern konnte, dass sich die politischen Epigonen zwischenzeitlich um das ideelle Erbe streiten. Und dies durchaus mit Lust und Verve.

Dritte Forderung: «Mehr Öffentlichkeit!» Konkret geht es der SVP um die Öffentlichkeit der Verhandlungen des Kantonsrats, wie sie Munzinger forderte. Und dabei vor allem auch in den Kommissionen, die hinter verschlossenen Türen tagen. Es brauche zudem die konsequente Umsetzung des Öffentlichkeitsprinzips in Verwaltung und Justiz. Dass man in Munzingers Kanton zuerst ans Bundesgericht gelangen müsse, um zu öffentlichkeitsrelevanten Informationen zu gelangen, dürfe so nicht sein, moniert die SVP. (bbr.)

Zweite Forderung: «Mehr Chancengleichheit!» Konkret will die SVP in Munzingers Sinn und Geist mehr Machtverteilung und weniger Machtkonzentration, Eine Forderung, welche die Partei insbesondere auf die Justiz bezieht – und auf sich selber, weil ihr Richterstellen und andere Ämter immer noch verwehrt blieben. Aber auch den Bürgern dürfe der Zugang zur Justiz nicht «durch übermässige Auflagen, Formalismen und Gebühren» versperrt werden.

Nicht bei einem Marsch bei Wind und Wetter liess es die SVP an ihrer selbst ausgerufenen Munzinger-Hommage bewenden. Nein, die Volkspartei verabschiedete nach gehabten Strapazen gleich auch noch ein Manifest, um ihrer Reverenz an den 1848 zum Bundesrat gewählten Liberalen Nachdruck zu verleihen.

Übrigens: Die Freisinnigen waren um die Mittagsstunde mit ihrer Mischung aus staatsbürgerlichem Frühstück und liberaler Volkshochschule mit schmissiger Dixieland-Begleitung fertig. Derweil kämpfte die SVP am Jurasüdfuss immer noch um jeden Meter.

Am frühen Nachmittag war es dann aber so weit: Die hart auf die Probe gestellte Truppe traf in der «Couronne» ein. Historisch angemessener wäre die Réunion zwar im Palais Besenval gewesen, das die Söhne des damals reichsten Solothurners und Schultheissen Johann Viktor I. errichtet hatten – doch das Palais ist über die Feiertage geschlossen. So war der Ort der physischen Stärkung und geistigen Festigung der auf Munzingers Spuren wandelnden SVPler die nicht minder repräsentative «Krone».

Nach Verabschiedung und Unterzeichnung ihres Munzinger-Manifests schritten sie schliesslich zur finalen Tat: Das Dokument wurde ganz unspektakulär in den Rathaus-Briefkasten eingeworfen. Frei nach dem Motto: «Munzinger ist Allgemeingut, Munzinger ist zeitlos. Munzinger gehört all jenen, die sich glaubwürdig und ernsthaft mit seinen Werten, seinen Zielen und seinen Forderungen identifizieren», wie es in der Einleitung des Manifests heisst.

FDP-Präsident Nünlist hatte es Stunden zuvor im «Rössli» gleich und doch anders gesagt: «Der Umgang mit dem, was 1830 geschah, ist eine Frage der geistigen Haltung.» Affaire à suivre.