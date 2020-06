Der Jahresbericht zeigt: Der Datenschutz wird wichtiger

Inhaltlich musste die Datenschutzbeauftragte Auskunft zu ganz verschiedenen Themen geben. Eine leichte Häufung zeigte sich laut dem Kanton bei den Fragen zu Videoüberwachungen. Wie bisher stammten zwei Drittel der Fragen von Behörden und ein Drittel von Bürgerinnen und Bürgern.

Petermann Büttler und ihr Team führten vergangenes Jahr vier Datenschutzkontrollen durch. Die Überprüfungen wurden bei einer Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb), bei der Fachstelle Opferhilfe, beim Migrationsamt und beim kantonalen Nachrichtendienst vorgenommen. Die Resultate waren «erfreulich», und es mussten keine Aufsichtsmassnahmen ergriffen werden.

Im Bereich des Öffentlichkeitsprinzips führten die Beauftragte und ihr Team drei Schlichtungsverfahren durch. In einem Verfahren konnte eine Einigung erzielt werden. In den beiden anderen Verfahren empfahl die Beauftragte der zuständigen Behörde, zusätzliche Daten bekannt zu geben. In einem Fall wird das Verwaltungsgericht über das Zugangsgesuch entscheiden müssen. (rba.)