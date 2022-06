Der Hitze entfliehen Schluchten, Bunker, Beizen: An diesen Orten im Solothurnischen finden Sie Abkühlung Was tun, wenn die Temperaturen auf über 30 Grad ansteigen? Natürlich, die Aare und Badis im Kanton Solothurn locken. Doch es gibt noch viele weitere kühle Orte. Hier die Geheimtipps aus der Redaktion.

Es wird heiss, dieses Wochenende. Sehr heiss sogar. Eigentlich kann man also nur a) drinnen bleiben oder b) in die Badi gehen. Wem das nicht genügt, für den gibt es noch einige Tipps aus der Region.

Natürlich gibt es da die üblichen Verdächtigen: Die Aare ist im ganzen Kanton das mit Abstand beliebteste Gewässer, um sich abzukühlen. Daneben gibt es auch die Emme, den Burgäschisee mit dem Strandbad, die alte Aare im Niederamt oder das Baggerseeli Meienried bei Büren.

Wenn schon spazieren, dann am besten im Wald – und entlang des Wassers. Und da gibt es im Kanton durchaus Schluchten, die empfehlenswert sind: Die Einsiedelei in Solothurn ist allgemein bekannt, ebenso die Teufelsschlucht bei Hägendorf. Doch wie wäre es mit der Wolfsschlucht bei Herbetswil? Sie führt durch eine wunderbare Schlucht- und Juralandschaft auf den Hinterbrandberg.

Lauschig: Die Einsiedelei bei Solothurn. ww

In dicken alten Mauern ist es oft kühler als in modernen Glaspalästen, also: ab in die Kirche. Das Kloster Mariastein mit der Gnadenkapelle in der Felsengrotte ist durchaus einen Ausflug wert. Soll’s näher sein: Warum nicht die barocke Pracht in der Solothurner Jesuitenkirche mit dem danebenliegenden Steinmuseum?

Die Gnadenkappelle des Klosters Mariastein ist so oder so einen Ausflug wert. Roland Schmid

Wer es noch kühler will, der suche eine Grotte auf. Unser Redaktor erinnert sich an eine Wanderung, es war im Wildmannswald oberhalb des Spitalhofs in Biberist: Der Weg vorbei am Wildmannsguet führte in den Wald und dort entlang dem Wildmanngraben. Nach einigen hundert Metern erreicht man eine riesige Doppelgrotte. Waghalsig wagte sich der Redaktor auf seiner Wanderung hinein und tauchte ein in die Dunkelheit.

Das war der Moment, als etwas Riesiges über seinen Kopf flog, seine Haare zersauste und die Grotte verliess. Eine Eule. Wer diese nicht fürchtet, findet in der Grotte sicher eine kühle Ecke.

Es ist meist am Schatten. Und der Fahrtwind kühlt. Auf dem Grenchenberg können Trottinetts gemietet werden, mit denen man den Berg runterfahren kann. Achtung: Die Abfahrtszeiten der Busse auf den Berg müssen beachtet werden, eine Reservation ist empfehlenswert.

Abkühlung in luftiger Höhe auf dem Grenchenberg. Oliver Menge

Auf dem Berg ist es meist etwas kühler und noch kühler ist es im Berg. Nicht nur die Nidleloch-Höhlen auf dem Weissenstein können für eine Gruppe eine interessante Erfahrung sein. Im Jura gibt es auch verschiedene Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg, die für Gruppen je nachdem auf Anfrage hin besuchbar sind.

Die Festung Gänsbrunnen. zvg

Ebenfalls Abkühlung am und im Berg verspricht die Grottenburg in Balm bei Günsberg. Nach dem Aufstieg einer exponierten alten Treppe, auf der sich an warmen Tagen auch gerne mal eine Schlange sonnt, verspricht die Ruine und ihre natürliche Grotte aber erfrischende Abkühlung. Zusätzlich lockt eine tolle Aussicht, an wolkenfreien Tagen sogar mit einem fantastisches Alpenpanorama.

Die Ruine Balm mit einer Drohne fotografiert. Bis zur Grottenburgruine muss aber erstmal eine Treppe erklommen werden. Peter Jaeggi

Keine Lust auf Shopping bei der Hitze? Vielleicht ist nun doch die beste Gelegenheit, lange anstehende Einkäufe zu erledigen, zumindest wenn die Ware im grossen Shoppingcenter erhältlich ist. Denn diese sind meist gut klimatisiert.

Oder wie wäre es mit einer Nachmittagsvorstellung in einem klimatisierten Kino?

Ein Feuer machen, eine Wurst grillieren – und sonst körperlich nichts tun. Das ist gut möglich beim Bräteln. Eine empfehlenswerte Brätelstelle findet sich etwa bei der Ruine Neu-Falkenstein in Balsthal, wo man noch die Überreste der einstigen Festung besuchen kann.

Die Ruine Neu-Falkenstein ob Balsthal: Ausblick, Brätelplatz, Kultur. Patrick Lüthy

Entspannung, Schatten, Natur. Diese Kombination gibt's auch in Parks. Im Solothurnischen empfiehlt sich besonders der Besuch des Ballyparks in Schönenwerd. Schattensuchende finden hier reichlich Plätze. Etwa unter dem über 130 Jahre alten Mammutbaum. Der Park ist ein Industrie- und Gartendenkmal; «ein wertvoller Freiraum mitten im Mittelland», wie der Schweizer Heimatschutz würdigt.

Ein Ort der Idylle und Stille: der Ballypark. Remo Fröhlicher

Nicht nur des kühlen Bieres wegen: Abkühlung kann auch der Gang in eine Beiz versprechen. Nämlich dann, wenn diese unter Bäumen verortet ist. Wie etwa der Landgasthof Wilerhof in Starrkirch-Wil, ganz in der Nähe von Olten.

Und für die Stadtsolothurner? Für diese gibt es gleich mehrere Optionen: Etwa die Cantinetta Bindella, das Restaurant Akropolis sowie die Hafebar. Wobei Letztere ein Risiko birgt: Die Abkühlung könnte man mit einem Vogelschiss teuer bezahlen.

Unter den Bäumen an der Hafebar. Hanspeter Bärtschi

Keine nackten Körper, keine plärrenden Kleinkinder und kein lästiger Geruch von übelriechender Sonnencrème; dafür Insekten in der Luft und ab und zu ein Flugzeug hoch oben am Himmel, das zum Träumen einlädt: Die Buslinie 507 bringt Stillesuchende bequem und ohne Umsteigen vom Oltner Bahnhof nach Stüsslingen in den Ortsteil Rohr. Wer dann einen kleinen Aufstieg nicht scheut, befindet sich auf 700 Meter über Meer.

Man kann ohne Karte einem Waldrand entlangschlendern und da, wo die Aussicht am schönsten ist, seine Decke aufschlagen. So kommt man der Hitze und der Welt unbemerkt für ein paar Stunden abhanden und liest im besten Fall das Buch, das schon seit Wochen unberührt zu Hause liegt.

Einsam (und entspannt) an einem Waldrand. Hanspeter Bärtschi

Wer alle bisherigen Tipps blöd findet, der oder die kann auch zu Hause bleiben. Denn selbst ohne Klimaanlage ist es möglich, die Wohnung kühl zu halten. Zum Beispiel, indem feuchte Tücher in der ganzen Wohnung aufgehängt werden. Und ganz wichtig: Tagsüber die Fenster schliessen. Dafür aber frühmorgens und am späten Abend durchlüften. Ausserdem ist es nützlich, die Fensterläden oder die Vorhänge geschlossen zu halten.

Technische Geräte wie Fernseher oder Radio unbedingt ausschalten, sie produzieren unnötige Hitze. Der gesparte Strom kann dafür in einen Ventilator investiert werden. Und wenn es ganz heiss wird, hilft ein Fussbad mit Eiswürfeln. Oder: Die Kleider kurz ins Gefrierfach legen.