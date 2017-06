Wenn es kalt ist, ziehen sich Motorradfahrer immer sehr gut an», sagt Fahrlehrer Tom Hess aus Solothurn. Bei Minustemperaturen seien Töfffahrer meist in Vollmontur unterwegs. «Bei 30 Grad plus ziehen viele aber nur das Mindeste an», so Tom Hess. «Fahren in kurzen Hosen. Oder in einer dünnen Lederjacke, die zwar chic aussieht, aber nicht schützt.»

Darin sind sich die befragten Fahrlehrer aus der Region einig: Zu dieser Jahreszeit verzichten viele Motorrad- und Rollerfahrer auf wichtige Schutzkleider. Heute sei das gar noch schlimmer als früher, so Daniel Läderach von der Fahrschule Wangen aus Wangen an der Aare. «Praktisch jeder Zweite fährt ohne Handschuhe. Da kriege ich Schreikrämpfe!»

René Huber von der Fahrschule Huber AG aus Oensingen sieht auch «viele ältere Harley-Fahrer, die nur Lederweste und T-Shirt tragen.» Dabei schwitze man auf dem Motorrad nicht weniger, wenn man kurze Hosen trage, so Reto Wüthrich von der Fahrschule Wüthrich aus Bettlach. «Trägt man kurze Hosen und T-Shirt, brennt die Sonne zusätzlich direkt auf die Haut.»

Nur der Helm ist Pflicht

Für eine Prüfung muss ein Motorradfahrer in Vollmontur aufkreuzen. Sonst wird er wieder nach Hause geschickt. Vor und während der obligatorischen Fahrkurse weisen die Fahrlehrer ihre Schüler auf Schutzkleidung hin. Das Gesetz schreibt aber nur den Helm vor. René Huber aus Oensingen sagt klar, man solle auf dem Roller oder Töff Schutzkleidung tragen. Eine Gesetzesänderung sei wohl aber auch nicht die Lösung: «Je mehr Vorschriften – desto mehr Verstösse.»

Das sagen auch die anderen Fahrlehrer: «Ich denke, wir haben schon genug Gesetze», meint Reto Wüthrich aus Bettlach. Man müsse den Fahrern einfach klarmachen, dass guter Schutz bedeute, etwas Stoff auf sich zu tragen. Und schliesslich gebe es ja atmungsaktive Kleider heutzutage. Oder zum Beispiel Kevlar Jeans mit Protektoren drin. Diese Ausrüstung ist aber nicht ganz günstig.

«Ich denke, gerade bei den jungen Fahrern ist das häufig ein Kostenproblem», meint Tom Hess aus Solothurn. Für eine gute Ausrüstung – Helm, Handschuhe, Jacke – müsse man schon mit rund 500 Franken rechnen.