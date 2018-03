Vor elf Jahren brach in vielen Buchhandlungen die blanke Panik aus: In der Schweiz sollte das Gesetz der Buchpreisbindung aufgehoben werden. Befürworter der Aufhebung appellierten an den sparsamen Konsumenten; das Kartell führe zu überteuerten Buchpreisen, ein freier Markt müsse her. Die Gegner der Gesetzesänderung befürchteten durch die Aufhebung der Buchpreisbindung ein Massensterben von Schweizer Buchhandlungen, Kulturverarmung und massive Umsatzeinbussen. Doch welche Befürchtungen sind tatsächlich eingetroffen? Und wie geht es den Buchhandlungen im Kanton Solothurn heute?