Was passiert, wenn der Kantonsrat am 7. März die Vorlage nicht zu Ende beraten haben wird? Pascale von Roll, Chefin Regierungsdienste in der Staatskanzlei, mag zum heutigen Zeitpunkt zwar nicht sagen, dass der Abstimmungstermin vom 19. Mai in diesem Fall nicht zu halten wäre. Aber: «Wir haben den Zeitplan schon ans Limit gestrafft.» Will heissen: Bereits am 20. März muss der Regierungsrat die Abstimmungsbotschaft verabschieden, damit der Zeitplan eingehalten werden kann. Danach muss sie produziert werden und am 15. April bei den Gemeinden sein, damit sie verschickt werden kann. Spätestens am 27. April müssen die Abstimmungsvorlagen bei den Stimmberechtigten im Briefkasten sein. (bbr.)