Departementssekretärin Regina Füeg wird neu die rechte Hand der Bau- und Justizdirektorin im Kanton Solothurn Der Regierungsrat hat die Juristin als Nachfolgerin von Bernardo Albisetti ernannt.

Regina Füeg wird am 1. Dezember die neue Departementssekretärin im Bau- und Justizdepartement Bild: zvg

Am 1. Dezember wird Regina Füeg ihr Amt als Departementssekretärin im Bau- und Justizdepartement (BJD) antreten. Der Regierungsrat hat die 52-Jährige gestern ernannt, wie die Staatskanzlei mitteilt.

Seit 2010 ist Füeg als stellvertretende Generalsekretärin der Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz tätig. In dieser Funktion war sie unter anderem für die Geschäftsführung der Kantonsplanerkonferenz und der Fachkonferenz öffentliches Beschaffungswesen zuständig. Die Juristin und Rechtsanwältin hat im Raumplanungsrecht promoviert. So bringt sie laut Mitteilung «hervorragende fachliche Fähigkeiten im Aufgabenspektrum» des BJD mit.

Nebenamtlich war sie jahrelang als Amtsrichterin am Richteramt Thal-Gäu sowie als Ersatzrichterin am Jugendgericht des Kantons Solothurn tätig. Entsprechend zeichne sich Regina Füeg durch «einen breiten Horizont und sehr gute Kenntnisse des Justizwesens aus». Regina Füeg löst als Departementssekretärin Bernardo Albisetti ab, der das Amt per Ende September abgibt. (szr)