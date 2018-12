Schulter an Schulter stehen die beiden jungen Männer und warten gespannt darauf, dass ihr Name auf der Leinwand erscheint. Samuel Rösch und der Zuchwiler Benjamin Dolic sind die beiden letzten Kandidaten, die für den Titel «The Voice of Germany» 2018 in Frage kommen. Für den 21-jährigen Dolic reichte es am Ende für den zweiten Platz. «Ich bin sehr, sehr zufrieden. Mit meinen Auftritten wie auch mit dem Resultat», so Dolic. Dass es nicht ganz nach vorne reichte, spiele keine Rolle: «Ich hatte so viele tolle Moment, ob ich jetzt erster oder zweiter bin, ist mir egal.»

Dolic's persönliches Highlight: Im Finale stand er zusammen mit dem Popstar Zara Larsson auf der Bühne und performte den Song «Ruin my Life». «Das war schon richtig cool», meint er.