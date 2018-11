Im Oltner Stadttheater wurde am Montagabend die Deitinger Solartechnikfirma Swiss PV AG mit dem InnoPrix 2018 der Baloise Bank SoBa ausgezeichnet. Jürg Liechti, Stiftungsratspräsident der SoBa-Stiftung zur Förderung der Wirtschaft, würdigte die Innovationskraft der Unternehmer, die in Deitingen und China heute 200 Personen in der Produktion von Solarmodulen beschäftigen: Die Swiss PV AG habe «das Potenzial, unseren Wirtschaftsraum direkt zu stärken».