Das Ausreisezentrum des Bundes für abgewiesene Asylbewerber ist im Deitinger «Schachen», aber auf Gemeindegebiet von Flumenthal, geplant. Dass nun auch das Bundesgericht die Deitinger als nicht zur Beschwerde berechtigt bezeichnet, ist für Gemeindepräsident Bruno Eberhard «aus rechtsstaatlicher Sicht bedenklich».

Man sei «sehr enttäuscht» und habe «kein Verständnis» dafür, dass man den Deitingern die Legitimation abgesprochen habe.

Bund und Kanton könnten sich bei Bauvorhaben offenbar «mehr Rechte» herausnehmen als die Gemeinden und ihre Einwohner: «Sobald übergeordnete Interessen geltend gemacht werden, wird die Legalität eines Bauvorhabens nicht einmal mehr überprüft», klagt der Gemeindepräsident.

In einem am Mittwoch publizierten Entscheid führten die höchsten Richter in Lausanner aus, dass weder die Gemeinde Deitingen noch die neun Beschwerde führenden Einwohner aufgezeigt hätten, inwiefern sie durch das geplante Ausreisezentrum für insgesamt 250 Personen mehr beeinträchtigt seien als andere umliegende Gemeinden oder Bewohner. Dies ist jedoch die Bedingung dafür, dass sie überhaupt eine Beschwerde einreichen können. (ums./sda)