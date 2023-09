Deitingen Mann in Solothurner Gefängnis leblos aufgefunden Am Donnerstagmorgen, 7. September 2023, wurde ein 26-jähriger Mann in der Justizvollzugsanstalt Deitingen leblos aufgefunden. Die genaue Todesursache ist derzeit unbekannt.

In der Justizvollzugsanstalt Deitingen wurde am Donnerstagmorgen ein 26-jähriger Insasse leblos aufgefunden. Der Mann befand sich im Massnahmenvollzug, schreibt die Kantonspolizei Solothurn in einer Mitteilung.

Justizvollzugsanstalt Schachen, Deitingen. Bild: Felix Gerber

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn leiten Ermittlungen zu den genauen Umständen und der Todesursache. Laut aktuellen Kenntnissen der Kapo Solothurn gibt es keine Hinweise auf Dritteinwirkung.