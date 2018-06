Die Galderma Spirig galt als Vorzeigebetrieb der Solothurner Wirtschaft. Auch für die Solothurner Regierung kam der Schliessungsentscheid vergangenen September völlig überraschend. Nestlé erklärte das Produktionsende mit der zu tiefen Auslastung. «Wir erwarten für Egerkingen in den nächsten Jahren kein signifikantes Volumenwachstum», hiess es damals vom Konzernsitz am Genfersee. «Auch die Investitionen von bis zu 15 Millionen Franken in die Modernisierung und Automatisierung der Produktionsanlagen in den letzten drei Jahren konnten die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts nicht verbessern.» 2012 hatte die Nestlé-Tochter Galderma die Spirig Pharma AG übernommen – und ein Bekenntnis zum Standort Egerkingen abgegeben. Man wollte für die Solothurner Produkte neue Vertriebskanäle öffnen und den Absatz gar um mehr als 50 Prozent auf rund 100 Mio. Franken erhöhen. Vor der Übernahme durch Galderma hatte die Spirig seit einem Management-Buyout 1984 einer Gruppe um den langjährigen CEO Christian Pflugshaupt gehört. Pflugshaupt war, bis 2009, fast 30 Jahre lang CEO der Firma und hatte u.a. Anfang der 90er-Jahre den Verkaufsrenner Daylong lanciert. «Eine solche Nachricht erschüttert einen in den Grundfesten», sagte Pflugshaupt vergangenen September gegenüber dieser Zeitung. (lfh)