Kennen Sie die Marx-Brothers? Chico, Groucho, Harpo und Zeppo? Ihren anarchistschen, schwarzen Humor? Mögen Sie ihn? Wenn ja, sehen Sie sich «Before I speak I have something to say» an, derzeit am Theater und Orchester Biel Solothurn Tobs zu sehen. Das Stück ist eine Art Hommage an den Humor, insbesondere des Groucho Marx, der beiden Schauspieler Max Merker und Matthias Schoch.