Bedingte Entlassung Beim Abklären eines Gesuches um bedingte Entlassung wird immer abgewogen: Soll der Insasse in Freiheit integriert werden – oder muss die Gesellschaft geschützt werden? Hier gibt es zwei aktuelle Beispiele des Solothurner Verwaltungsgerichts, welches sich genau mit diesem Thema beschäftigte.

Im Falle des im Hauptartikel erwähnten Insassen wurde das Gesuch eines Rumänen um bedingte Entlassung zuletzt vom Verwaltungsgericht abgelehnt. Dieser war 2018 wegen gewerbsmässigem Diebstahl, Gewalt und Drohungen gegen Behörden und Beamte verurteilt worden. In Grenchen war er mehrfach eingebrochen und danach nach Spanien geflüchtet. Dies, nachdem er aus einem Gefängnis in Bern ausgebüxt war, auch dort war er schon straffällig geworden. Und zuvor in Deutschland, wo er auch schon gesessen hat. Nach Ablauf der Strafe in Solothurn wartet zudem eine Freiheitsstrafe wegen Förderung der Prostitution in Belgien auf ihn. Laut Bewährungshilfe könnte sich der Insasse also gar nicht in der Schweiz bewähren.

Im Urteil des Verwaltungsgerichts heisst es zudem, das Vorleben falle sehr negativ ins Gewicht. Aufgrund der wartenden Strafe in Belgien seien Zukunftsperspektiven auch nur rein hypothetische. Zwar habe sich der Insasse im Strafvollzug mehrheitlich «wohl» verhalten. Es kam aber auch zu Disziplinierungen, etwa wegen einer positiven Kokainprobe.

Zur bedingten Entlassung kommt es deshalb nicht – da half auch nicht, dass die Justizvollzugsanstalt Lenzburg, wo der Insasse den grössten Teil der Strafe verbüsst hat, ein gutes Führungszeugnis ausstellt, oder auch das forensische Institut von einer «realistischen Zukunftsperspektive» und einer abgeschlossenen Therapie berichtet.

«Unauffälliger Insasse» zu sein genügt nicht

Im zweiten Beispiel des Verwaltungsgerichts hat dieses auch die Beschwerde eines weiteren Insassen, der auf bedingte Entlassung pochen wollte, abgewiesen. Hier handelt es sich um einen der vier Litauer, welche 2016 einen Grenchner Goldschmied überfallen, gefesselt und ausgeraubt haben. Im April diesen Jahres hat er zwei Drittel seiner Strafe abgesessen.

Bedingt entlassen wird aber auch er nicht – nach Verbüssung seiner Strafe wird er ausgewiesen. Zudem heisst es, es müsse damit gerechnet werden, dass der Beschwerdeführer wieder schwerwiegende Delikte, auch gegen Leib und Leben, begehen werde. Dazu kommen sieben Disziplinierungen des Insassen, etwa wegen «Zellenunordnung». Laut dem forensischen Institut setzt sich der Verurteilte zudem nicht mit seiner Tat auseinander. Da nützt auch nichts, dass der Litauer im Vollzug als «anpassungsfähiger Eingewiesener» galt.

Das Verwaltungsgericht erörtert zwar: «Der bedingt Entlassene soll den Umgang mit der Freiheit erlernen, was nur in Freiheit möglich ist.» Auch heisst die Entlassung nach zwei Drittel der Strafe sei die Regel – jedoch achte man in der heutigen Praxis verstärkt auf «spezialpräventive Kriterien»: Ein vorbildlicher Insasse zu sein, reicht folglich nicht für eine bedingte Entlassung, es kommt eben auch auf das Restrisiko an. (nka)